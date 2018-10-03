Кличко знайшов заміну дружині-зрадниці (фото)

Український чемпіон Володимир Кличко проводить час у компанії високої красуні, абсолютної чемпіонки світу з боксу.

На Конгресі Всесвітньої боксерської ради WBC, який проходить у Києві, Володимир не відходив від норвежки Сесілії Брекхус. Молоді люди мило розмовляли, Сесілія весь час сміялася над жартами українця, а він ніжно приобіймав її за талію. Вони насолоджувалася товариством один одного, при цьому зовсім не соромилася камер.

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Схоже, смаки Кличка змінюються - брюнетка Сесілія зовні повна протилежність мініатюрної блондинки Хайден Панеттьєрі, з якою Володимир розлучився, передає onlineua.club. При цьому дівчата давно знайомі і часто позували разом під час боїв Володимира.

Сесілія – професійна спортсменка, 28 вересня їй виповнилося 37 років (Володимиру - 42). За походженням дівчина – колумбійка, але в п'ятирічному віці її удочерила пара з Норвегії.

Брекхус – перша жінка в історії, яка зібрала всі основні чемпіонські пояси за основними версіями – WBA, WBC, WBO, IBF, IBO. На професійному рингу Сесілія провела 34 поєдинки і у всіх перемогла, 9 разів – нокаутом. Навесні 2015 року Брекхус підписала контракт з промоутерською компанією братів Кличків K2 Promotions, тому вона частий гість у Києві. Більш того, вона була присутня на всіх останніх поєдинках Володимира Кличка в якості спеціального гостя.

На батьківщині Сесілія – велика зірка. Саме з її поєдинком в Норвегію повернувся профбокс. Квитки на бій були розпродані за лічені години, а повболівати за Брекхус прийшли головні особи країни. Завдяки своїй незвичній для Норвегії зовнішності вона часто потрапляє на обкладинки модних журналів і бере участь у фотосесіях.