Ані Лорак про стосунки з чоловіком: це тільки в казках жили вони довго і щасливо

Відома співачка дала кілька важливих порад, які необхідні дівчатам при виборі свого супутника життя.

Ані Лорак нещодавно стала героїнею проекту, який створено в допомогу всім, у кого є проблеми з особистим життям. Артистка розповіла, як правильно вибудовувати стосунки з чоловіками, щоб не повторити помилок.

Читайте такожСкандальна українська співачка-втікачка до РФ повернулася в Україну - вийшла у світ "на копитах" (фото)

Днями знаменитість стала зірковим гостем проекту під назвою «Star Masterclass», творець якого Арман Давлетяров. Цей проект присвячений всім, хто не може налагодити своє особисте життя, і кому потрібна допомога, передає liza.ua.

Відома співачка дала кілька важливих порад, які необхідні дівчатам при виборі свого супутника життя. Так, зі слів артистки, до вибору коханого потрібно ставитися дуже відповідально, щоб не попастися на «незрілого чоловіка».

Виконавиця також зазначила, що можна сміливо проявляти ініціативу самій, і не чекати довго важливого рішення від чоловіка. «Я думаю, якщо жінка хоче бути з чоловіком і дала йому про це зрозуміти, а він не готовий, тоді треба прощатися. Тому, що дива не станеться. Це просто не ваш чоловік».

Ані Лорак не стала докладно коментувати скандал з чоловіком, вона просто з ноткою смутку сказала: «Це тільки в казках жили вони довго і щасливо все життя».