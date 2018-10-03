Українська співачка розповіла про секс по телефону з чоловіком

Ірина Білик розповіла, як їм вдається підтримувати стосунки на відстані. Адже як відомо, Білик проживає в Києві, а Ахмадов - в Москві.

Співачка Ірина Білик поділилася подробицями інтимного життя з чоловіком - російським фотографом і стилістом Асланом Ахмадовим.

Так, у програмі "Слава+" співачка зізналася, що вони з чоловіком практикують секс по телефону, передає "Лайм".

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Ірина розповіла, як їм вдається підтримувати стосунки на відстані. Адже як відомо, Білик проживає в Києві, а Ахмадов - в Москві.

"Кожен день смс, на відео спілкуємося... і інтим по телефону", - зізналася артистка.

"Я думаю, що ті, хто підключаються до нас, періодично, вони теж усі кайфують і дивляться. Дійсно, справжній секс по телефону - це у нас з Асланом", - зазначила Ірина.