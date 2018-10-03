В СБУ відповіли на заяви російського актора-добровольця про прослуховування

У відомстві запевнили, що діють щодо Пашинина «виключно в рамках чинного законодавства».

Служба безпеки України відповіла російському актору Анатолію Пашиніну на слова про можливе прослуховування.

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Про це повідомляє «Обозреватель». Як розповіла речник СБУ Олену Гітлянська, у відомстві ніколи не погрожували актору і не прослуховували його телефон.

«Я не знаю, що штовхало Пашиніна на такі заяви, але я їх вважаю дивними», - сказала Гітлянська.

У відомстві запевнили, що діють щодо Пашиніна «виключно в рамках чинного законодавства».

Анатолій Пашинін прийшов воювати на Донбас у складі 8-го батальйону Української добровольчої армії в серпні 2017 року.

Пізніше він пояснив, чому вирішив воювати за Україну. За словами актора, у своєму віці він вже не може займатися побудовою держави, оскільки це "справа молодих хлопців", яким сьогодні 19-21 рік. Але він відчуває в собі сили "розчистити для них майбутнє".