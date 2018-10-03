Запальні танці на перерві в українській школі підірвали мережу (відео)
21:29, 03 жовтня 2018Суспільство
1056 0
Такі танцювальні перерви у тамтешній школі, кажуть, звичайне явище.
Мережу підірвали божевільні танці в школі селища Гусятин на Тернопільщині
Запальні танці на шкільній перерві. 170 тисяч переглядів всього за кілька днів зібрали божевільні танці в школі селища Гусятин на Тернопільщині.
На відео 52-річна директор закладу танцює з сотнями учнів. Та так завзято, що на місці не можуть встояти навіть прибиральниці.
Такі танцювальні перерви у тамтешній школі, кажуть, звичайне явище.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter