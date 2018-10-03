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"Бегемотик": Настю Каменських в купальнику розкритикували в мережі

21:58, 03 жовтня 2018
Суспільство
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Каменських в купальнику / instagram.com/kamenskux

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В Instagram артистка поділилася знімком, на якому позує в червоному купальнику, зараз вона відпочиває у Флориді.

Фанати оцінили фігуру співачки, проте знайшлися і критики. "Бегемотик", "Піражуля", "Ти тільки що з'їла дуже смачний тортик?", - пишуть в мережі.

Раніше Настя Каменських показала груди в відвертому декольте.

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Теги: #Настя Каменських#гола Настя Каменських