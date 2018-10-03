"Бегемотик": Настю Каменських в купальнику розкритикували в мережі

На фото Каменських позує в червоному купальнику, зараз вона відпочиває у Флориді.

Відома українська співачка Настя Каменських поділилася новим фото у купальнику.

Читайте також"Перестаралася з подовженням ніг": Ані Лорак у відвертій сукні шокувала мережу

В Instagram артистка поділилася знімком, на якому позує в червоному купальнику, зараз вона відпочиває у Флориді.

Фанати оцінили фігуру співачки, проте знайшлися і критики. "Бегемотик", "Піражуля", "Ти тільки що з'їла дуже смачний тортик?", - пишуть в мережі.

Раніше Настя Каменських показала груди в відвертому декольте.