"Бегемотик": Настю Каменських в купальнику розкритикували в мережі
21:58, 03 жовтня 2018Суспільство
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На фото Каменських позує в червоному купальнику, зараз вона відпочиває у Флориді.
Каменських в купальнику / instagram.com/kamenskux
Відома українська співачка Настя Каменських поділилася новим фото у купальнику.
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В Instagram артистка поділилася знімком, на якому позує в червоному купальнику, зараз вона відпочиває у Флориді.
Фанати оцінили фігуру співачки, проте знайшлися і критики. "Бегемотик", "Піражуля", "Ти тільки що з'їла дуже смачний тортик?", - пишуть в мережі.
Раніше Настя Каменських показала груди в відвертому декольте.
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