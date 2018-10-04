"Живемо далі": Пугачова із запізненням привітала Данилка з днем народження (фото)
09:53, 04 жовтня 2018Суспільство
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Пост-привітання Пугачової набрав понад 75 тисяч лайків.
До посту Пугачова прикріпила фото Данилка / фото instagram.com/alla_orfey
Відома російська і радянська співачка Алла Пугачова привітала популярного українського артиста Андрія Данилка, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, з днем народження.
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Правда, зробила це Примадонна із запізненням. Так, на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото Данилка й написала: "З днем народження, Андрюхо! Живемо далі".
Нагадаємо, Андрій Данилко святкував свій день народження 2 жовтня, йому виповнилося 45 років.
Раніше український артист Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка, розповів про пропозиції виступити в Росії.
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