"Живемо далі": Пугачова із запізненням привітала Данилка з днем народження (фото)

Пост-привітання Пугачової набрав понад 75 тисяч лайків.

Відома російська і радянська співачка Алла Пугачова привітала популярного українського артиста Андрія Данилка, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, з днем народження.

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Правда, зробила це Примадонна із запізненням. Так, на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото Данилка й написала: "З днем народження, Андрюхо! Живемо далі".

Нагадаємо, Андрій Данилко святкував свій день народження 2 жовтня, йому виповнилося 45 років.

Раніше український артист Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка, розповів про пропозиції виступити в Росії.