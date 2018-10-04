Лобода пояснила, чому назвала другу доньку Тільдою

В ім'і Тільда є багато сили і таємниць, вважає Лобода.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка в травні цього року вдруге стала мамою, пояснила, чому вирішила назвати доньку Тільда.

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В інтерв'ю Wday.ru зірка розповіла, що довго не могла визначитися з ім'ям для першої доньки і називала її "малятко" впродовж двох місяців.

"Ім'я Євангеліна означає "блага вість", і моя Євочка повністю цьому відповідає. А з Тільдою все було інакше. Мені подобалося це ім'я. І я думала, що, якщо народиться дівчинка, обов'язково назву її так. У цьому імені багато сили і таємниць, як і в моїй маленькій донечці. Я вже зараз бачу, що росте дивовижна квітка", - каже Лобода.

Нагадаємо, за повідомленнями деяких ЗМІ, соліст рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн - батько новонародженої дитини української співачки Світлани Лободи.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Світлана Лобода офіційно підтвердила, що стала мамою вдруге. Дівчинка з'явилася на світ 24 травня в Лос-Анджелесі в госпіталі Сідарс Синай. Вага дівчинки 3 кг, зріст - 48 см.