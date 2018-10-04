Алла Пугачова повертається на сцену

Новий кліп Алли Пугачової має вийти якраз до ювілею співачки.

Російська співачка Алла Пугачова пішла зі сцени в 2010 році. За останні вісім років вона не дала жодного сольного концерту, проте, на честь свого 70-річчя співачка готує нову програму, щоб виступити одразу в кількох містах.

Про це повідомляє російське видання "Стархіт".

Особистий стиліст Пугачової Алішер буде готувати артистку до пишного святкування ювілею — 15 квітня 2019 року Аллі Борисівні виповниться 70 років.

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«Костюми для Алли Борисівни ми робимо постійно, але до сольника за ним ще не добралися – поки записуємо пісні», — повідомив стиліст. Нещодавно Алішер розповів, що знімає кліп за участю Пугачової. Розкривати подробиці він не став, але опублікував ролик зі знімального майданчика та подякував зірці за співпрацю. Кліп має вийти якраз до ювілею Пугачової.

Як повідомляється, Пугачова дасть 20 сольних концертів, які відбудуться в Москві, Петербурзі, а також Ізраїлі, Німеччині і Америці. Правда поки офіційної інформації щодо цього немає. Ймовірно, організатори та сама зірка намагаються зберегти інтригу. Відомо, що співачка звернулася до Іллі Рєзніка за новим хітом. «Думаю, Пугачова повернеться на сцену. Вона гарна! Вся справа в новому репертуарі, а наші пісні – вічні, вони живуть вже 30-40 років», – заявив поет Ілля Рєзнік.

Як повідомляв УНІАН, Пугачова у відвертому образі затьмарила Лободу на спільному фото.