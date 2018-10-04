Фото Подкопаєвої і Лорак розгнівало мережу

Підписники звинуватили Подкопаєву в дружбі зі "зрадницею України".

Українська гімнастка, чемпіонка Олімпійських ігор Лілія Подкопаєва похвалилася спільним знімком з опальною українською співачкою Ані Лорак, яка приїхала з Росії у Київ на концерт "Інтера".

Фото опублікувала Подкопаєва в Instagram. На знімку знаменитості позують в одному із закладів столиці, обнявшись на сходах. Лорак при цьому одягнена не в свої звичні вбрання, що підкреслюють усі принади, а в об'ємну толстовку і накидку.

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Шанувальників цей знімок розгнівав. Вони звинуватили Підкопаєву в дружбі зі "зрадницею України".

"Дружити зі зрадницею України, яка виступає в країні-агресорі і одержує статуетки російських премій з рук "артистів", які підтримали анексію Криму і агресію на Донбасі. Ну це прям так "патріотично", що капець. Я був про Вас, Лілія, кращої думки", - написав один з користувачів.

Як повідомляв УНІАН, нове фото Ані Лорак розкритикували в Instagram.