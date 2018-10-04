Пугачова "засвітилася" на похороні гумориста Карцева (відео)
13:45, 04 жовтня 2018Суспільство
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Пугачова прийшла попрощатися з Карцевим.
Відома російська і радянська співачка Алла Пугачова прийшла на похорон актора і сатирика, народного артиста РФ Романа Карцева.
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Примадонна російської естради виголосила промову в Центральному будинку літераторів у Москві. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Life Shot.
"Пішла велика людина. Ми ще будемо його проводжати оплесками, але зайвий раз не завадить", - сказала Пугачова.
Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня на 79-му році життя помер відомий радянський актор і комік, уродженець Одеси Роман Карцев (справжнє ім'я Роман Кац).
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