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Дочка Орнелли Муті оголилася в Одесі (відео)

14:31, 04 жовтня 2018
Суспільство
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63-річна Орнелла Муті і її дочка прилетіли до України на гастролі / фото з відкритих джерел

Видатні форми актриса і модель прикрила рукою.

63-річна Орнелла Муті і її дочка прилетіли до України на гастролі. 1 жовтня зірка фільму «Приборкання норовливого» дебютувала на київській сцені, зігравши виставу «Суд над відьмою» італійського режисера Енріко Марія Ламанна.

Однак, зал був заповнений лише наполовину, а насолодитися грою актриси завадив запізнілий переклад. 2 жовтня Орнелла Муті виступила з виставою в Одесі.

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Теги: #Одеса