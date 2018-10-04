Дочка Орнелли Муті оголилася в Одесі (відео)
Дочка Орнелли Муті оголилася у своєму номері в Одесі. Відверте відео з ванної Найке Рівеллі опублікувала в Instagram.
Видатні форми актриса і модель прикрила рукою.
63-річна Орнелла Муті і її дочка прилетіли до України на гастролі. 1 жовтня зірка фільму «Приборкання норовливого» дебютувала на київській сцені, зігравши виставу «Суд над відьмою» італійського режисера Енріко Марія Ламанна.
Однак, зал був заповнений лише наполовину, а насолодитися грою актриси завадив запізнілий переклад. 2 жовтня Орнелла Муті виступила з виставою в Одесі.
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