У Львові через аферистів ледь не зірвали концерт української зірки (фото)

Співачка Катя Бужинська стикнулася з неприємною ситуацією, коли її запланований концерт у Львові ледь не зірвали організатори. Причиною виявилася несплата оренди приміщення, де має відбутися захід.

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В рамках гастрольного туру по Україні Катерина Бужинська приїхала з концертом у місто Львів, який мав відбутися 3 жовтня. Перед початком музичної події глядачі концерту почали збиратися перед входом у Львівський державний цирк, однак їх не пускали всередину.

Причиною блокування заходу стала несплата організаторами концерту оренди приміщення цирку. Сама ж Катерина Бужинська та її команда не знали про інцидент і продовжували готуватися до виходу на концерт. Згодом співачка вийшла до людей і пояснила всю ситуацію і пообіцяла, що всі організаційні моменти вона візьме на себе. Через п'ять хвилин розблокували вхід і концерт таки відбувся.

"Слава Богу, концерт таки відбувся! Але мені доведеться подати позов до суду на горе-організаторів... Колеги-артисти, будьте уважні й обережні", – звернулася у своєму повідомленні у Facebook Катерина Бужинська.