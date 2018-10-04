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Козловський показав нову дівчину (фото)

15:32, 04 жовтня 2018
Суспільство
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Співак розмістив спільне фото в соцмережі \ Інстаграм Козловського

Відомий український виконавець, який важко переживав розставання з екс-коханою, зіркою шоу "Холостяк" Раміною Есхакзай, знайшов собі нову дівчину.

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Тепер у мікроблозі співака знову з'явилися романтичні фотографії. Віталій засвітив у мережі нову кохану і філософськи додав: "Однажды в нашу жизнь приходит тот самый человек... И мы начинаем благодарить тех, кто ушел из нее".

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Теги: #дівчина#Козловський