Козловський показав нову дівчину (фото)

Спільне фото співак виклав у соцмережі з філософським підписом.

Відомий український виконавець, який важко переживав розставання з екс-коханою, зіркою шоу "Холостяк" Раміною Есхакзай, знайшов собі нову дівчину.

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Тепер у мікроблозі співака знову з'явилися романтичні фотографії. Віталій засвітив у мережі нову кохану і філософськи додав: "Однажды в нашу жизнь приходит тот самый человек... И мы начинаем благодарить тех, кто ушел из нее".