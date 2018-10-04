Нова «Міс Україна-2018» розповіла, як позбавлена титулу Дідусенко приховувала дитину

Леоніла, яка представить нашу країну на конкурсі «Міс Світу», вкрай здивована вчинком Вероніки.

Нова переможниця конкурсу краси «Міс Україна-2018» Леоніла Гузь, яка отримала корону після того, як першу володарку корони Вероніку Дідусенко позбавили титулу, вперше прокоментувала скандал.

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Його причиною став обман — Дідусенко приховала від організаторів те, що була заміжня і виховує сина. Леоніла, яка представить нашу країну на конкурсі «Міс Світу», вкрай здивована вчинком Вероніки. Про це Леоніла Гузь розповіла в інтерв'ю «ФАКТАМ».

«Звичайно, я дивувалася, було прикро і незрозуміло, чому вона так вчинила. Але, зрештою, це її історія, яка до мене не має жодного відношення. Мені не хотілося про це навіть думати. Я була в добрих відносинах з Веронікою. Кілька тижнів підготовки до конкурсу, який проходив на базі за містом, ми жили в одному номері. Ділилися всіма переживаннями. При цьому Вероніка і словом не обмовилася про те, що вже була заміжня і в неї є дитина. Мені навіть в голову таке не могло прийти!», - розповіла Леоніла Гузь.