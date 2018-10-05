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У мережі з'явилися фото Пугачової в жалобі: Галкін був поруч

10:12, 05 жовтня 2018
Суспільство
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Пугачова прийшла з Галкіним / фото Dni.ru

Москва попрощалася з відомим гумористом-одеситом Романом Карцевим, відомим за кінофільмами "Собаче серце", "Небеса обітовані", "Старі шкапи" і "Майстер і Маргарита".

На панахиду прийшли Михайло Жванецький, Клара Новікова. Однією з перших на похороні з'явилася Алла Пугачова.

На опублікованих в мережі фото можна побачити, що Примадонна російської естради прийшла на церемонію прощання з Карцевим разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним.

Пугачова виголосила промову на церемонії прощання з Карцевим / Скріншот

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня на 79-му році життя помер відомий радянський актор і комік, уродженець Одеси Роман Карцев (справжнє ім'я Роман Кац).

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Теги: #смерть#фото#Алла Пугачова