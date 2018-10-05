У мережі з'явилися фото Пугачової в жалобі: Галкін був поруч

Однією з перших на церемонію прощання з Карцевим прийшла Пугачова з молодим чоловіком Максимом Галкіним.

Москва попрощалася з відомим гумористом-одеситом Романом Карцевим, відомим за кінофільмами "Собаче серце", "Небеса обітовані", "Старі шкапи" і "Майстер і Маргарита".

На панахиду прийшли Михайло Жванецький, Клара Новікова. Однією з перших на похороні з'явилася Алла Пугачова.

На опублікованих в мережі фото можна побачити, що Примадонна російської естради прийшла на церемонію прощання з Карцевим разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня на 79-му році життя помер відомий радянський актор і комік, уродженець Одеси Роман Карцев (справжнє ім'я Роман Кац).