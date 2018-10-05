"ВІА Гра": записала нову пісню вперше після оновлення складу (відео)

Автором тексту і музики став Костянтин Меладзе, співавтором виступила учасниця колективу Ольга Меганська.

Гурт "ВІА Гра" випустила нову пісню під назвою "Я полюбила монстра". Це перша спільна пісня оновленого складу, до яко гоувійшли Еріка Герцег, Ольга Меганська і Уляна Синецька. Читайте такожФото Лорак з концерту в Києві розкритикували в мережі Ролик опубліковано на YouYube-каналі Meladze Music. Автором тексту і музики став Костянтин Меладзе, співавтором виступила учасниця колективу Ольга Меганська Як повідомляв УНІАН, раніше Меладзе показав нову солістку "ВІА Гри" Ольгу Меганскую.

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