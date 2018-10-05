Померла відома українська актриса (фото)
13:16, 05 жовтня 2018Суспільство
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Крюкової не стало 5 жовтня, про смерть артистки повідомила донька.
Крюковій було 74 роки / facebook.com
Народна артистка України Неоніла Крюкова померла 5 жовтня у віці 74 років.
Про смерть актриси на своїй сторінці у Facebook повідомила її донька Мирослава Барчук.
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"Пішла мамочка сьогодні зранку. Дуже просимо помолитися за неї. Час і місце прощання повідомимо, щойно буде відомо", - йдеться у її повідомленні.
Причина смерті наразі невідома. Нагадаємо, що в 2006 році в актриси була травма хребта, після чого вона була прикута до ліжка.
На її рахунку ролі у фільмах: "На Київському напрямку", "Пропала грамота", "Кайдашева сім'я".
У 2008-му році Крюковій було присвоєно звання Герой України.
Як повідомляв УНІАН, у США помер видатний фізик українського походження Леон Ледерман.
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