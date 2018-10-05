Ані Лорак розлучається з чоловіком: подала документи - ЗМІ

Чутки про те, що Лорак хоче розлучитися з чоловіком, ходять давно.

З'явилася інформація, що українська співачка Ані Лорак розлучається з чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

Про це повідомляє "Інфотаб", посилаючись на власні джерела серед київських нотаріусів.

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ЗМІ стверджують, що нотаріусам надійшов лист від імені співачки, який підтверджує, що у пари почався процес розлучення. У документі нібито також було зазначено перелік київської нерухомості Ані Лорак.

Нагадаємо, в кінці липня чоловіка Ані Лорак помітили в одному з київських караоке в обіймах молодої дівчини. Мурат ніжно обіймав супутницю і гладив внутрішню сторону її стегна. Нічний заклад пара нібито також залишила разом.

ЗМІ повідомили, що з Муратом перебувала Яна Бєляєва. Сама ж вона нещодавно заявила, що готується до фіналу конкурсу краси. Яна - фіналістка "Міс Україна Всесвіт-2018".