этот материал доступен на русском

В мережі з'явився трейлер українського фільму "Дике Поле" (відео)

15:14, 05 жовтня 2018
Суспільство
2388 0

З ролика нарешті стає відомо, яка роль у картині дісталася автору книги. Відео супроводжує пісня групи "Мантри Херуака" за віршем Жадана "Будда".

Прем'єра фільму в українських кінотеатрах відбудеться 8 листопада.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фільми#Жадан