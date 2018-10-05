В мережі з'явився трейлер українського фільму "Дике Поле" (відео)

Прем'єра фільму в українських кінотеатрах відбудеться 8 листопада.

Презентовано другий трейлер пригодницького екшну "Дике поле" за мотивами роману "Ворошиловград" Сергія Жадана. З ролика нарешті стає відомо, яка роль у картині дісталася автору книги. Відео супроводжує пісня групи "Мантри Херуака" за віршем Жадана "Будда". Прем'єра фільму в українських кінотеатрах відбудеться 8 листопада.

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