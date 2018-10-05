Найочікуваніший супергеройський фільм осені: як проходили зйомки "Венома" (фото, відео)

Веном - один з найбільш неоднозначних і водночас харизматичних персонажів всесвіту Marvel, тому для цієї ролі був потрібний актор з особливою харизмою.

В український прокат вийшов "Веном" - найочікуваніший супергеройський фільм осені з Томом Гарді в головній ролі.

"Мене звуть Едді Брок, я - журналіст. Я завжди суну ніс туди, куди не варто. Я нарив дещо реально жорстоке. І в мене щось вселилося".

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У цій цитаті весь конфлікт фільму "Веном": у журналіста Едді Брока (Том Гарді) вселяється симбіот - моторошна інопланетна істота, яку розробили в лабораторії лиходія Карлтона Дрейка в процесі дослідів над людьми. До і без того непростого характеру Брока, який не гребує у пошуках правди порушувати закон, додається небезпечний Веном, який готовий знести все на своєму шляху, пише Vogue.

Веном - один з найбільш неоднозначних і водночас харизматичних персонажів всесвіту Marvel, тому для цієї ролі був потрібний актор з особливою харизмою. Ним став 41-річний Том Гарді - зірка фільмів "Божевільний Макс. Дорога люті", "Той, що вижив", "Темний лицар" і серіалу "Табу", а також володар іміджу поганого хлопця, який кілька років лікувався від наркотичної залежності, любитель змішаних бойових мистецтв і татуювань.

"На майданчику Том Гарді всіх нас дуже надихав", - говорить режисер "Венома" Рубен Флейшер, найвідоміший фільм якого - "Ласкаво просимо в Зомбіленд".

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"Вся знімальна група спостерігала за ним, затамувавши подих. До того ж, у Тома відмінне почуття гумору - одним словом, такий Веном нам був потрібен". Дійсно, в Едді Брока є щось і від самого актора: він багато і часом несподівано жартує, брутальний, небайдужий до алкоголю, жінок і не визнає правила. Гарді каже, що грати Венома було вкрай цікаво: "Веном крутий, він справжній шибайголова. Мій син розповідає мені про нього, він обожнює Венома. Таку роль грати страшно захоплююче, тому що Веном безжалісний і не визнає правил. Він дуже неоднозначний".

Веном - персонаж не тільки дотепний, але ще й дуже сильний: це двометровий гігант з могутніми біцепсами, тому Гарді довелося готуватися до ролі всерйоз. За півроку до зйомок актор почав займатися MMA, змішаними бойовими мистецтвами, з двома тренерами, Натаном Джонсоном і Марком Мене. Відео і фотографіями тренери з задоволенням ділилися у Instagram - в кімоно Гарді виглядає ефектно. Заняття проходили п'ять днів на тиждень, інколи - двічі в день. Немало, враховуючи, що і до "Венома" актор був у відмінній фізичній формі.