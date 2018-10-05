Найочікуваніший супергеройський фільм осені: як проходили зйомки "Венома" (фото, відео)
В український прокат вийшов "Веном" - найочікуваніший супергеройський фільм осені з Томом Гарді в головній ролі.
"Мене звуть Едді Брок, я - журналіст. Я завжди суну ніс туди, куди не варто. Я нарив дещо реально жорстоке. І в мене щось вселилося".
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У цій цитаті весь конфлікт фільму "Веном": у журналіста Едді Брока (Том Гарді) вселяється симбіот - моторошна інопланетна істота, яку розробили в лабораторії лиходія Карлтона Дрейка в процесі дослідів над людьми. До і без того непростого характеру Брока, який не гребує у пошуках правди порушувати закон, додається небезпечний Веном, який готовий знести все на своєму шляху, пише Vogue.
Веном - один з найбільш неоднозначних і водночас харизматичних персонажів всесвіту Marvel, тому для цієї ролі був потрібний актор з особливою харизмою. Ним став 41-річний Том Гарді - зірка фільмів "Божевільний Макс. Дорога люті", "Той, що вижив", "Темний лицар" і серіалу "Табу", а також володар іміджу поганого хлопця, який кілька років лікувався від наркотичної залежності, любитель змішаних бойових мистецтв і татуювань.
"На майданчику Том Гарді всіх нас дуже надихав", - говорить режисер "Венома" Рубен Флейшер, найвідоміший фільм якого - "Ласкаво просимо в Зомбіленд".
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"Вся знімальна група спостерігала за ним, затамувавши подих. До того ж, у Тома відмінне почуття гумору - одним словом, такий Веном нам був потрібен". Дійсно, в Едді Брока є щось і від самого актора: він багато і часом несподівано жартує, брутальний, небайдужий до алкоголю, жінок і не визнає правила. Гарді каже, що грати Венома було вкрай цікаво: "Веном крутий, він справжній шибайголова. Мій син розповідає мені про нього, він обожнює Венома. Таку роль грати страшно захоплююче, тому що Веном безжалісний і не визнає правил. Він дуже неоднозначний".
#Repost @royalmarinesjiujitsu (@get_repost) --- REORG Foundation Ambassador @tomhardy hitting the mats for some Jiu Jitsu with Veterans and Active Duty Soldiers at #fortbragg today 📸 @nousdefjeff . If you're a Veteran and would like to get involved in Jiu Jitsu please message REORG directly @royalmarinesjiujitsu and in the 🇺🇸 @wedefyfoundation • • #reorg #royalmarinescharity #royalmarinesbjj #royalmarinescommando #bjj #jiujitsu #bjjlifestyle #jiujitsulifestyle #wedefyfoundation #military #militaryjiujitsu #vetransjiujitsu #veteran #mentalhealth #combatstress #ptsd #commando #greenberet #tomhardy #tomhardyfans #rvn #marvel #venom #venommovie • • @tatamifightwear @tomhardy @tomsohardy @tomhardydotorg @markormrod @royalmarines #Repost @tomhardy with @get_repost --- 💯🌠🚀😇 #WeRV3N0M
Веном - персонаж не тільки дотепний, але ще й дуже сильний: це двометровий гігант з могутніми біцепсами, тому Гарді довелося готуватися до ролі всерйоз. За півроку до зйомок актор почав займатися MMA, змішаними бойовими мистецтвами, з двома тренерами, Натаном Джонсоном і Марком Мене. Відео і фотографіями тренери з задоволенням ділилися у Instagram - в кімоно Гарді виглядає ефектно. Заняття проходили п'ять днів на тиждень, інколи - двічі в день. Немало, враховуючи, що і до "Венома" актор був у відмінній фізичній формі.
Крім MMA, Гарді також займався джиуджитсу і кікбоскингом напередодні зйомок. Актор каже, що захопився тренуваннями не на жарт і був готовий до бійок будь-якої складності. Нові фізичні навички знадобилися: одна з фінальних сцен - епічна бійка, під час зйомок якої акторам довелося працювати на спеціальних страхувальних тросах. У тих трюках, які були дуже складними і для акторів, і для професійних каскадерів, художники звернулися за допомогою комп'ютерних дублерів. Відбувалося це так: за допомогою пристрою тривимірного сканування рухів акторів фотографували зі всіх боків. На кожній фотографії визначали ключові точки, після чого робили тривимірні моделі акторів. Потім ці моделі завантажували в спеціальну програму і робили в 3D. Образ самого Венома завдяки супервайзеру візуальних ефектів Полу Френкліну вийшов вражаючим: сильне тіло, величезні очі, гострі зуби. І хоча Венома намалювали на комп'ютері, художники повністю орієнтувалися на міміку і жести Тома Гарді.