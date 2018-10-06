Взяла поносити у подружки: Подкопаєва одягла костюм, у якому раніше з'являлася Лорак (фото)

Лілія Подкопаєва з'явилася на публіці в чорному костюмі, в якому раніше ходила її подруга Ані Лорак.

Українська спортсменка і олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва днями виклала у своєму Instagram фотографії з церемонії закриття престижного боксерського форуму WBC, яка пройшла в Київській міській держадміністрації. При цьому на зірці був надітий елегантний чорний брючний костюм з відкритими плечима.

Костюм надав образу Подкопаєвої сексуальності і виглядала вона в ньому відмінно. Однак через деякий час користувачі соцмереж почали відзначати в коментарях, що точно в такому ж вбранні на публіці з'явиласяАні Лорак, яка ходила в ньому на шоу "Вечірній Ургант".

"Як у всіх у вас туго зі смаком і оригінальністю: костюм вже де тільки не миготів", "На вас такий же костюм, як і у Кароліни", – писали шанувальники.

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Всім відомо, що Лілія і Кароліна давно дружать. Цікаво, Подкопаєва одягла свій костюм чи попросила поносити у подружки.

Нагадаємо, днями Лілія Подкопаєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з Ані Лорак. Зазначимо, що знаменитості дружать більше 20 років, хоч і живуть на різних континентах і рідко зустрічаються. Але, як бачимо, для справжньої дружби це не перешкода.