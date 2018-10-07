Журналісти розказали про життя зірок реаліті-шоу після вимкнення камер (відео)

Реаліті-життя зірок після закінчення шоу. Хто і як втратив успіх, а хто навпаки піднявся на вершину?

Скандали, інтрижки, розслідування. Заради слави вони готові на все і навіть більше! Що там столичні прокурори демонструють на камери свою "честь та гідність". У рамках закону та шоу, звісно, - нічого особистого.

Горіла їхня зірка, палала. На них, витріщивши очі, дивилися з блакитних екранів, лузаючи насіння. Молодим здається, що увесь світ завжди крутитиметься навколо них. Однак настає момент, коли лунає «стоп, знято». Колишні зірки реаліті-шоу під одним дахом - дивіться про це у сюжеті «Українських сенсацій».

А далі сам на сам із реаліті-життя - епатуй, як можеш, і дивуй, як умієш. А хто не впорається, немов за законами драматургії, буде забутий назавжди.

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Хто і як втратив успіх, а хто навпаки піднявся на вершину? Скільки Анастасія Приходько почала заробляти після участі у російській «Фабриці зірок» та чому хотіла покінчити із життям після шоу? Та як Володимир Дантес зізнався і походеньках до повій. Як голосистий священик змусив меломанів-паломників вертітися в його силі, наче мух в окропі? Через кого найкращі друзі Дантес та Олійник "розплювалися" після шоу?

І, звичайно ж, не без "Холостяка"! Невже "холостяки" приречені на самотність та як дівчата виходять заміж за мільйонерів після шоу.

Один бік шоу - скандали, інтрижки, який цікавий усім. А буває й інший - позитивний. Хто встояв проти своїх принципів, сьогодні не відчуває потреби у субсидіях. Життя буяє різними барвами. А про успішне життя багато не говорять - щастя теж любить тишу.