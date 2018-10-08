"Заради дитини можна пробачити": Ані Лорак показала фото з донькою після новини про розлучення

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що співачка Ані Лорак розлучається з чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

Українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, показала фото з донькою після чуток про розлучення з чоловіком.

Фото вона виклала в Instagram. На ньому співачка тримає доньку на руках і обіймає її. Фанати Ані Лорак співчувають їй в коментарях.

"Все у Вас буде добре", "Кароліна поважає себе і тому подала на розлучення", "Ви ще покохаєте і будете коханою", "Заради дитини можна усе пробачити, якщо ви насправді любите свою дочку", - пишуть в мережі.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що українська співачка Ані Лорак розлучається з чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

ЗМІ стверджують, що нотаріусам прийшов лист від імені співачки, який підтверджує, що у пари почався шлюборозлучний процес. У документі нібито також був зазначений перелік київської нерухомості Ані Лорак.