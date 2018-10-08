Пугачова і Галкін розлучаються - росЗМІ

За чутками, кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.

Шлюб російської співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна може бути розірвано.

За інформацією росЗМІ, сама Пугачова не має наміру розлучатися, а от Галкін хоче офіційно розірвати стосунки, пише російське видання Vladtime.

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Відзначається, що гуморист на публіці відкрито демонструє своє небажання бути поряд з дружиною. "Не виключено, що і цей шлюб артистки закінчиться розлученням. А у Лізи і Гаррі з'явиться нова мама - кохана гумориста Юлія Барановська, яка, за чутками, ще й вагітна від Галкіна. Судячи з поведінки Максима, він не бажає більше жити з Пугачовою і має намір скоріше возз'єднатися з коханкою", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, Алла Пугачова повертається на сцену. Новий кліп Алли Пугачової повинен вийти якраз до ювілею співачки.