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Ані Лорак ледь вмістила груди в декольте (відео)

13:57, 08 жовтня 2018
Суспільство
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Лорак гастролює в РФ / Скріншот

На опублікованому в Instagram запису артистка зображена у відвертій сукні з глибоким декольте. "До зустрічі!", - написала зірка.

Як повідомляв УНІАН, низка народних депутатів пропонує Верховній Раді просити Раду національної безпеки і оборони України безстроково позбавити звання "Народного артиста України" співаків Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова, Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших.

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Теги: #Росія#фото#концерт#Ані Лорак