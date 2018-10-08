Ані Лорак ледь вмістила груди в декольте (відео)
13:57, 08 жовтня 2018Суспільство
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У кадрі Ані Лорак з'явилася в дуже відвертому вбранні, оголивши груди й ногу.
Лорак гастролює в РФ / Скріншот
Українська співачка Ані Лорак виклала в мережу відеоанонс свого концерту в російському Єкатеринбурзі.
На опублікованому в Instagram запису артистка зображена у відвертій сукні з глибоким декольте. "До зустрічі!", - написала зірка.
Як повідомляв УНІАН, низка народних депутатів пропонує Верховній Раді просити Раду національної безпеки і оборони України безстроково позбавити звання "Народного артиста України" співаків Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова, Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших.
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