Ані Лорак ледь вмістила груди в декольте (відео)

У кадрі Ані Лорак з'явилася в дуже відвертому вбранні, оголивши груди й ногу.

Українська співачка Ані Лорак виклала в мережу відеоанонс свого концерту в російському Єкатеринбурзі. На опублікованому в Instagram запису артистка зображена у відвертій сукні з глибоким декольте. "До зустрічі!", - написала зірка. Переглянути цей допис в Instagram До зустрічі сьогодні! #шоудива #єкатеринбург Допис, поширений Ані Лорак (@anilorak) 8 Жов 2018 р. о 3:20 PDT Як повідомляв УНІАН, низка народних депутатів пропонує Верховній Раді просити Раду національної безпеки і оборони України безстроково позбавити звання "Народного артиста України" співаків Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова, Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших.

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