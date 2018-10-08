У новому трейлері блокбастера "Аквамен" показали відродження Атлантиди (відео)

Мережу підкорив трейлер до одного з найочікуваніших фільмів 2018 року – "Аквамен". Всього за добу понад 2 млн користувачів мережі переглянули ролик, а майже 100 тисяч людей "лайкнули" ефектний трейлер.

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"Аквамен" – фантастичний бойовик про супергероя, прем'єру якого чекають мільйони людей. 5 жовтня у мережі з'явився ефектний трейлер фільму від режисера Джеймса Вана, який вже придбав чималу популярність.

За сюжетом кінострічки, Артур Каррі, який народився в сім'ї доглядача маяка, відчуває, що відрізняється від однолітків. Вмираючи, його мати Атланна відкрила таємницю – насправді вона королева Атлантиди, яку вигнали на сушу, тому Артуру судилося стати правителем семи морів. Ошелешений хлопець ще не розуміє, що його чекає, тому отримує освіту у звичайній школі й розвиває свої надздібності – величезну силу і вміння розмовляти з рибами. Однак згодом головний герой зустрічає Міру, з якою вирушає на пошуки легендарного тризуба.