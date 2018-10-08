"Що з обличчям?": українська співачка шокувала глядачів зовнішнім виглядом на "Танцях з зірками" (фото, відео)

Співачку Ірини Білик звинуватили в тому, що вона набрала зайву вагу.

Відома співачка Ірина Білик шокувала українців своїм зовнішнім виглядом під час появи на шоу "Танців з зірками" 7 жовтня.

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Відео опублікували на YouTube-каналі шоу "Танці з зірками". Білик прийшла підтримати українську телеведучу Оксану Марченко, яка танцювала під її пісню "Нас нет".

Як видно на записі, Білик сильно розповніла, що відзначили в коментарях під відео.

"Білик, переборщила з ботоксом. Жодної емоції, ледве язиком повертає. А яка була красива раніше, "Я в шоці від Білик. У цій важкій бабі з перекроєним особою вже не залишилося нічого від тієї поп-ікони, яку ми любили", "Це, мабуть, всі помітили. Вона зайшла така повна в танцювальний зал, я була в шоці. І колір волосся. Блондинкою було краще. Блонд молодить. І обличчя знімали в залі збоку з одного ракурсу. Так говорить погано", "Обожнюю Ірину Білик, але що вона зробила зі своїм обличчям? Вона як фантом", "А що з Білик? Що з обличчям і з мовою?", "Таке відчуття, що їй складно розмовляти" — писали в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня проект "Танці з зірками" покинув український боксер Денис Берінчик та його партнерка Катерина Белявська.