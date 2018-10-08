Колишнього чоловіка відомої української гімнастки Подкопаєвої посадили в СІЗО (фото)
15:19, 08 жовтня 2018Суспільство
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Представники Нагорного підтвердили інформацію.
Нагорний перебуває в СІЗО / фото facebook.com/ Danylo_Miro
Український бізнесмен Тимофій Нагорний перебуває у слідчому ізоляторі.
Цю інформацію підтвердили ТСН представники підприємця. Його затримали 2 жовтня.
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Причини затримання представники Нагорного обіцяють повідомити пізніше.
Тимофій Нагорний як продюсер співпрацював з багатьма українськими артистами, крім того, підтримував талановитих спортсменів й організовував спортивні заходи. Нагорний був одружений з українською гімнасткою Лілією Подкопаєвою – вони мають двох спільних дітей.
Нагадаємо, в 2014 році Тимофія Нагорного затримували в Москві під час маршу миру. Його тримали під арештом кілька діб. Про причини затримання тоді Нагорний так і не повідомив.
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