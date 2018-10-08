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У молодшого сина Віктора Павліка виявили страшну хворобу

16:03, 08 жовтня 2018
Суспільство
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У молодшого сина Віктора Павліка виявили рак / фото facebook.com/vpavlik100

Про це співак повідомив на своїй сторінці у Facebook і попросив допомоги в цій ситуації.

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"Звертаюся до вас, друзі, по допомогу. Біда, не знаєш коли приходить і звідки. Зараз мені потрібна ваша підтримка як ніколи. Все це дуже жахливо, коли стосується дітей. У мого молодшого сина Павла Саркома. Рак хребців", - написав Віктор Павлік.

Нагадаємо, незадовго до смерті Йосип Кобзон, який роками боровся з онкологічним захворюванням, на всю країну повідомив про те, що російський композитор Ігор Крутой хворий на рак.

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Теги: #співак#рак