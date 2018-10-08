У молодшого сина Віктора Павліка виявили страшну хворобу

Віктор Павлік просить про допомогу - у його сина рак.

У родині українського співака Віктора Павліка сталося горе: у молодшого сина артиста Павла діагностували рак хребців.

Про це співак повідомив на своїй сторінці у Facebook і попросив допомоги в цій ситуації.

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"Звертаюся до вас, друзі, по допомогу. Біда, не знаєш коли приходить і звідки. Зараз мені потрібна ваша підтримка як ніколи. Все це дуже жахливо, коли стосується дітей. У мого молодшого сина Павла Саркома. Рак хребців", - написав Віктор Павлік.

Нагадаємо, незадовго до смерті Йосип Кобзон, який роками боровся з онкологічним захворюванням, на всю країну повідомив про те, що російський композитор Ігор Крутой хворий на рак.