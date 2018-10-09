"Напівроздягнена" Ані Лорак знову нарвалася на критику в Instagram (фото)

Знімок Ані Лорак на момент написання новини набрав понад 20 тисяч лайків.

Українська співачка Ані Лорак виклала в мережу анонс свого концерту в черговому російському місті - Тюмені.

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На опублікованому в Instagram фото артистка постала у відвертій темно-бордовій сукні з глибоким декольте. "До зустрічі!", - написала зірка.

На знімку видно, що Ані Лорак обрала мінімальний макіяж і розпустила волосся.

"Знову виставила свої короткі поросячі копита!", "Фото майже всі в напівроздягненому вигляді", "Фотошоп", "Муратику, дивись тепер і плач, що втратив таку красуню", - пишуть в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, низка народних депутатів пропонує Верховній Раді просити РНБО безстроково позбавити звання "Народного артиста України" співаків Філіпа Кіркорова, Миколи Баскова, Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших.