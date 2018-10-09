"Напівроздягнена" Ані Лорак знову нарвалася на критику в Instagram (фото)
12:10, 09 жовтня 2018Суспільство
2674 0
Знімок Ані Лорак на момент написання новини набрав понад 20 тисяч лайків.
Лорак сьогодні виступить в Тюмені / фото instagram.com/anilorak
Українська співачка Ані Лорак виклала в мережу анонс свого концерту в черговому російському місті - Тюмені.
Читайте такожАні Лорак ледь вмістила груди в декольте (відео)
На опублікованому в Instagram фото артистка постала у відвертій темно-бордовій сукні з глибоким декольте. "До зустрічі!", - написала зірка.
На знімку видно, що Ані Лорак обрала мінімальний макіяж і розпустила волосся.
"Знову виставила свої короткі поросячі копита!", "Фото майже всі в напівроздягненому вигляді", "Фотошоп", "Муратику, дивись тепер і плач, що втратив таку красуню", - пишуть в коментарях.
Як повідомляв УНІАН, низка народних депутатів пропонує Верховній Раді просити РНБО безстроково позбавити звання "Народного артиста України" співаків Філіпа Кіркорова, Миколи Баскова, Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter