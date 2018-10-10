Лобода показала на фото непристойний жест - її звинуватили у сатанізмі

Фанати порівняли позу співачки на фото з позою Бафомета - це міфічна істота, яка є символом сатанізму.

Скандальна українська співачка Світлана Лобода здивувала фанатів новим фото.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала знімок, на якому вона зображена в стрибку, показуючи правою рукою непристойний жест. На ліву руку співачки юзери теж звернули увагу. Їм здалося, що її пальці показують три шістки.

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"Хліба і видовищ", - підписала знімок співачка.

Фанати порівняли позу співачки на фото з позою Бафомета - це міфічна істота, яка є символом сатанізму.

"Сатаністка. Втім, як і всі", "Поза Бафомета, Світлана, і ви туди ж", "Правою рукою показала фак?", "Фурія", "Фігасє, левітація", "Ви правою рукою фак показуєте!", - прокоментували користувачі.

Як повідомляв УНІАН, знімок Лободи з конем викликав запеклі суперечки в мережі.