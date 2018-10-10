Надю Дорофєєву з голим животом і в шкіряних штанях розкритикували в Instagram (фото)
14:48, 10 жовтня 2018Суспільство
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Артистка сфотографувалася в чорних шкіряних штанях та короткому топі, що оголює живіт.
Свій свіжий знімок Дорофєєва опублікувала в Instagram / Instagram Надя Дорофєєва
Солістка групи "Время и СТекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів новим гарячим знімком. Артистка сфотографувалася в чорних шкіряних штанях та короткому топі, що оголює живіт.
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Свій свіжий знімок Дорофєєва опублікувала в Instagram.
"Не личить, дешево виглядає", "Тобі не личить цей колір", "Як на мене, блондою так собі!", "Я вважаю, що блонд Наді не личить", - написали користувачі.
У той же час багато підписників похвалили фігуру співачки і відзначили, що вона відмінно виглядає.
Як повідомляв УНІАН, Лобода показала на фото непристойний жест - її звинуватили в сатанізмі.
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