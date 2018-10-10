Надю Дорофєєву з голим животом і в шкіряних штанях розкритикували в Instagram (фото)

Артистка сфотографувалася в чорних шкіряних штанях та короткому топі, що оголює живіт.

Солістка групи "Время и СТекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів новим гарячим знімком. Артистка сфотографувалася в чорних шкіряних штанях та короткому топі, що оголює живіт.

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Свій свіжий знімок Дорофєєва опублікувала в Instagram.

"Не личить, дешево виглядає", "Тобі не личить цей колір", "Як на мене, блондою так собі!", "Я вважаю, що блонд Наді не личить", - написали користувачі.

У той же час багато підписників похвалили фігуру співачки і відзначили, що вона відмінно виглядає.

Як повідомляв УНІАН, Лобода показала на фото непристойний жест - її звинуватили в сатанізмі.