Даша Астаф'єва в панчохах і боді порадувала шанувальників у новому гарячому кліпі (відео)

Співачка Даша Астаф'єва порадувала фанів новим гарячим відео. Артистка представила новий кліп на пісню Fetish.

Читайте також"Пампушка": Даша Астаф'єва показала, як виглядала в 20 років (фото)

Це шостий сингл співачки, який увійде до дебютного альбому артистки. Вихід альбому запланований на весну наступного року. Режисером кліпу Fetish виступив Шах Таліфта, оператором – Олександр Добрев.

У новому відео співачка з'явилася в декількох образах від дизайнерів Dafna May, GUDU, Noa Corsets, Алла Масленнкіова: жіночна, пристрасна, сексуальна, приваблива.

"Fetish – це загадкове і бажане, що не вимагає пояснень. Як і наше відео. У кожного він свій... Для мене це величезний експеримент і новий вид задоволення – довіряти геніям своєї мрії та втілювати їх в реальність. Ласкаво просимо в душу", - поділилася своїми думками Даша Астаф'єва.