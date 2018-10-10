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Хейтери запідозрили Софію Ротару у збиранні врожаю в окупованому Криму (фото)

16:32, 10 жовтня 2018
Суспільство
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Ротару опублікувала у своєму Instagram фото з яблуками та собачкою / фото УНИАН

Ротару опублікувала у своєму Instagram фото з яблуками та собачкою, щоб похвалитися багатим врожаєм. «Ми зібрали врожай! А Ви?», – йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі пожартували про молодильні яблучка Ротару, а також заявили, що кримські фрукти дуже смачні. Знайшлося місце і для таких коментарів: «А де ви зібрали врожай? У Криму? Подаруйте Путіну».

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Теги: #Софія Ротару