Хейтери запідозрили Софію Ротару у збиранні врожаю в окупованому Криму (фото)

Ротару опублікувала у своєму Instagram фото з яблуками та собачкою, щоб похвалитися багатим врожаєм.

Українську співачку Софію Ротару запідозрили в тому, що вона відвідує окупований РФ Крим.

Ротару опублікувала у своєму Instagram фото з яблуками та собачкою, щоб похвалитися багатим врожаєм. «Ми зібрали врожай! А Ви?», – йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі пожартували про молодильні яблучка Ротару, а також заявили, що кримські фрукти дуже смачні. Знайшлося місце і для таких коментарів: «А де ви зібрали врожай? У Криму? Подаруйте Путіну».