Побили?: лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров увірвався назад в Instagram із підбитим оком (фото)

Інших подробиць інциденту Шнуров не розголошує.

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров опублікував фотографію, на якій зображений з підбитим оком.

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Артист запевняє, що до його побиття причетний один з дописників. Відповідний знімок з підбитим оком він показав в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно Шнуров видалив всі публікації зі свого мікроблогу, чим викликав здивування у прихильників. Сьогодні він з'явився знову в соцмережі, але із синцем.

"Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком. Кулаками машет, свищет. Я, мол, — «отвали-ка». Он: «Где фотки, в Инсте? Где стихи? Их нету!" — артист запевняє, що до його побиття причетний хтось з користувачів мережі.

Раніше лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров повідомив про своє розлучення з дружиною Матильдою.