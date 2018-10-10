Побили?: лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров увірвався назад в Instagram із підбитим оком (фото)
Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров опублікував фотографію, на якій зображений з підбитим оком.
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Артист запевняє, що до його побиття причетний один з дописників. Відповідний знімок з підбитим оком він показав в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Шнуров видалив всі публікації зі свого мікроблогу, чим викликав здивування у прихильників. Сьогодні він з'явився знову в соцмережі, але із синцем.
"Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком. Кулаками машет, свищет. Я, мол, — «отвали-ка». Он: «Где фотки, в Инсте? Где стихи? Их нету!" — артист запевняє, що до його побиття причетний хтось з користувачів мережі.
Раніше лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров повідомив про своє розлучення з дружиною Матильдою.
Підкотив до мене передплатник, В обуренні дикому, Кулаками махає, свище. Я, мовляв, - «відвали-ка». Він - «де фотки, Інсте, сука? Де вірші? Їх немає! Буде, блядь, тобі наука! » І ебнул за еблету. Так ось, з допомогою насилля, Я повернувся в лоно, Постраждалий дуже сильно, Навіть віроломно.