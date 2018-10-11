Хотіла розлучитися відразу після весілля: ЗМІ розповіли, коли шлюб Ані Лорак почав тріщати по швах

За інформацією РосЗМІ, зраджувати дружині велелюбний турок став мало не з дня весілля.

Історію зрад чоловіка співачки Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу сьогодні обговорюють з новою силою.

Як повідомило видання "Инфотаб", посилаючись на свої джерела серед київських нотаріусів, Лорак подала на розлучення. Нібито співачка попросила юристів заблокувати будь-які операції з її нерухомістю у зв'язку зі шлюборозлучним процесом.

Читайте такожПугачова і Галкін розлучаються - росЗМІ

"КП" звернулася до прес-служби артистки. Там не підтвердили інформацію про розлучення, але і не спростували її: "Ані Лорак не коментує особисте життя. Прохання поставитися з повагою і розумінням до особистого простору артистки".

Такого скандалу в шоу-бізнесі важко пригадати: нічний "відпочинок" Мурата та київської тусовщиці Яни Бєляєвої в караоке-клубі. У пресі почали пригадувати Налчаджіоглу інші, не менш яскраві гулянки.

Читайте такожАні Лорак випнула губи й захопила мережу новим яскравим образом (фото)

За інформацією РосЗМІ, зраджувати дружині велелюбний турок став мало не з дня весілля. Тоді ж шепотілися, що насправді шлюб співачки фіктивний. Лорак розповіла в програмі Юлії Меньшової "Наодинці з усіма" про своє особисте життя.

"Незабаром після весілля ми мало не розійшлися. Думаю, я тут не новачок. Це проблема будь-якої публічної людини. Якщо ти популярний, у тебе кар'єра, є колектив, музиканти, балет - 350 чоловік, які залежать від тебе, вони приходять і кажуть: "Ми хочемо зарплату. У нас сім'ї". Ти повинен якось забезпечити цих людей. І все менше місця залишається для своєї сім'ї", - розповіла Лорак.