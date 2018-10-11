Одеські піцерії оштрафували за незаконне відтворення пісень Монатіка

Причина в тому, що у закладів не було ліцензії, яка надає право на публічне виконання цих музичних творів і підтверджень виплати роялті.

Власник мережі піцерій повинен заплатити штраф у 104 тисячі гривень за нелегальне використання музики. Про це повідомили в прес-службі Української ліги авторських і суміжних прав.

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Так, в кінці вересня господарський суд Одеської області виніс рішення про стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав з "Capital Grill House", "Casa Italia" і "Бела Італія". Також в суді розглядаються позови до кількох піцерій, повідомляє міський портал.

Судові позови були подані "Організацією колективного управління авторськими та суміжними правами" в інтересах кількох компаній про виплату компенсації за порушення майнових авторських прав. Зафіксовано використання музики в закладах мережі ресторанів. Зокрема, було зафіксовано звучання пісень "Кружит" (MONATIK), "Булочка" (Солоха), "МАМА" (Jonas Blue Feat. William Singe) та інших.

Причина в тому, що у закладів не було ліцензії, яка надає право на публічне виконання цих музичних творів і підтверджень виплати роялті.