У Ротару відповіли на звинувачення у відвідуванні Криму

Фото врожаю яблук, які співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram, зроблені в Київській області.

Відома співачка і народна артистка України Софія Ротару давно не була в Криму, у відвідуванні якого її звинуватили. Фото врожаю яблук, які вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, зроблені в Київській області.

Про це розповів син співачки Руслан, повідомляє "Обозреватель".

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"Яблука зібрані у Київській області, там у Софії Михайлівни є будинок, де вона живе", - сказав Руслан.

За словами сина, Ротару давно не була в Криму. "Вона давно там не була", - зазначив Руслан. Однак уточнювати наскільки давно, не став, сказавши, що цієї інформації цілком достатньо.

Як повідомляв УНІАН, хейтери запідозрили Софію Ротару в зборі врожаю в окупованому Криму.