Кіркоров знайшов заміну Пугачовій: який вигляд має нова обраниця співака (фото, відео)

Журналісти поговорили з Катериною Гусєвою – новою подругою Філіпа Кіркорова, щоб з'ясувати: чи вдасться діджею зайняти місце Алли Пугачової?

Останнім часом російського співака Філіпа Кіркорова дедалі частіше бачать з 35-річною Катериною Гусєвою - діджеєм і телеведучою.

Спочатку Кіркоров взяв ефектну блондинку з собою на «Євробачення» в Португалію (артист туди їздив як автор пісень і продюсер молдавської групи DoReDos), потім став з'являтися з Катею на червоних доріжках, передає "КП".

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Після того, як Кіркоров на премії "Муз-ТВ" вийшов у світ з Гусєвою та зі своїми дітьми, а потім ще й взяв подругу в гастрольний тур, стало зрозуміло, що вона увійшла в ближнє коло артиста. У кулуарах Катю вже називають новою обраницею 51-річного співака.

"Для мене Філіп ідеальний чоловік. Він красивий, модний, стильний, розумний. Навіть за невелику кількість часу, який ми разом, я стала кращою", - розповіла Гусєва.

"Алла Борисівна завжди в серці Філіпа. Не важливо, разом вони чи ні, але вона дуже важлива для нього, і зайняти її місце нереально. Я хочу зайняти своє місце поруч з Філіпом, а не місце Алли Борисівни. У якій ролі, в якості кого - час покаже", - відповіла на запитання журналістів обраниця Кіркорова.

Ну нарешті! 😍 У Філіпа Кіркорова з'явилася нова подруга. Чи вдасться їй зайняти місце Алли Пугачової? pic.twitter.com/vNz727Ek2I — Комсомольська правда (@kpru) 11 жовтня 2018 р.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров в розлученні вже 13 років.

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, ймовірна коханка гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.