"Як Горинич з мультика": Лорак у сукні з очима і пір'ям спровокувала палкі суперечки в Instagram (фото)

Думки користувачів розділилися: одним образ співачки сподобався, вони назвали його яскравим і красивим, інші ж порівнювали Лорак з Кіркоровим і навіть казковим Змієм Гориничем.

Ані Лорак спровокувала палкі суперечки в Instagram. Співачка розмістила у соцмережі фото в оригінальному яскравому сукню з очима і пір'ям і поцікавилася у передплатників, ким натхненний її образ.

Думки користувачів розділилися: одним образ співачки сподобався, вони назвали його яскравим і красивим, інші ж порівнювали Лорак з Кіркоровим і навіть казковим Змієм Гориничем.

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"Гориничем, з мультика 3 богатиря", "Кіркоров у спідниці. Один почерк епатажу....", "Прям як знак масонів", "Ви дуже гарна, але плаття гидотне. До чого ці очі скрізь?", "Мені сукня щось не дуже...", "Циклопом", "Кошмарний прикид", - писали коментатори.

Як повідомляв УНІАН, Пугачова і Галкін вперше "засвітилися" разом після новин про розлучення.