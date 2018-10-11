Шнуров знову одружується - лідера гурту "Ленінград" помітили в РАГСі (відео)

Джерела підтвердили, що минулого тижня Шнуров оголосив гурту про намір знову одружитися, заяву він супроводив словами: «Життя мене нічому не вчить».

Російський музикант Сергій Шнуров, схоже, одружився вчетверте. Петербуржці помітили його в одному з міських РАГСів 10 жовтня.

Близькі до гурту «Ленінград» співрозмовники «Фонтанки» підтвердили, що артист знову зібрався одружуватися.

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Відеозапис, на якому музикант сидить за столом у компанії світловолосої дівчини, в редакцію видання надіслали читачі. Автор відео стверджує, що зняв його у РАГСі на Англійській набережній. Обізнані співрозмовники видання підтвердили, що минулого тижня Шнуров оголосив гурту про намір знову одружитися, заяву він супроводив словами: «Життя мене нічому не вчить». Джерела «Фонтанки» помічають стрімкість розвитку подій і «дивну» поведінку музиканта останнім часом.

Обраницею фронтмена групи «Ленінград» стала 27-річна Ольга Абрамова, з якою Шнур з'явився на премії GQ - «Людина року-2018».

Відео: Андрій Єгоров

Нагадаємо, офіційне розлучення музиканта з Матільдою Шнурової було оформлене 15 серпня 2018 року. Рішення, за словами лідера «Ленінграда», було прийнято «з великим жалем, але любов'ю і вдячністю один до одного».

Як повідомляв УНІАН, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров увірвався назад в Instagram, сяючи фінгалом.