Ані Лорак стривожила прихильників: я зроблю зізнання (відео)

У коментарях під відео гадають, про що ж заявить Лорак.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, заінтригувала прихильників.

В Instagram артистки з'явилося загадкове відео. "Я зроблю зізнання... 18 жовтня...", написала Лорак.

Фанати співачки припустили, що йдеться про нову пісню. А дехто вважає, що про розлучення з Муратом.

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак — турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком.