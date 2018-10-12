"Вместе будем до зимы": Галкін показав відео з території їхнього з Пугачовою "замку"

Відео Галкін супроводив піснею Пугачової "Осінь".

Максим Галкін показав запис того, що відбувається навколо їхнього з Аллою Пугачовою особняка у підмосковному селищі Грязі.

"Сьогодні зранку зняв навколо будинку. Які ж фарби у нинішньої осені - років десять таких не було!" - підписав він відео в Instagram, яке супроводив піснею Примадонни "Осень, осень, вместе будем до зимы".

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, нібито кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.