"Вместе будем до зимы": Галкін показав відео з території їхнього з Пугачовою "замку"
09:03, 12 жовтня 2018Суспільство
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Відео Галкін супроводив піснею Пугачової "Осінь".
У кадрі не видно ні дітей, ні Пугачової / Скріншот
Максим Галкін показав запис того, що відбувається навколо їхнього з Аллою Пугачовою особняка у підмосковному селищі Грязі.
"Сьогодні зранку зняв навколо будинку. Які ж фарби у нинішньої осені - років десять таких не було!" - підписав він відео в Instagram, яке супроводив піснею Примадонни "Осень, осень, вместе будем до зимы".
Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, нібито кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.
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