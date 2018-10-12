Знайдено передсмертну записку актора із серіалу "Глухар", який повісився в СІЗО

Михайла Фатєєва з серіалу "Глухар" затримали в Росії за розбещення 14-літнього хлопчика. 11 жовтня він повісився в СІЗО.

Обвинувачений в педофілії актор із серіалу "Глухар" Михайло Фатєєв залишив передсмертну записку.

Читайте такожАктора з серіалу "Глухар" затримали в Росії за розбещення 14-літнього хлопчика

Її текст опублікував телеграм-канал 112. Збережена орфографія і пунктуація автора.

"У моїй смерті сусіда а так само співробітників і адміністрації, психолога прошу не звинувачувати, йду добровільно. написано без фізичного і психологічного тиску", - йдеться в ній.

Нагадаємо, 11 жовтня вдень Фатєєв наклав на себе руки, поки співкамерник Павло спав. Ненасильницький характер смерті підтверджують записи з камер відеоспостереження, встановлених у камері.