Знайдено передсмертну записку актора із серіалу "Глухар", який повісився в СІЗО
09:48, 12 жовтня 2018Суспільство
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Михайла Фатєєва з серіалу "Глухар" затримали в Росії за розбещення 14-літнього хлопчика. 11 жовтня він повісився в СІЗО.
Фатєєв повісився в СІЗО / фото kino-teatr.ru
Обвинувачений в педофілії актор із серіалу "Глухар" Михайло Фатєєв залишив передсмертну записку.
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Її текст опублікував телеграм-канал 112. Збережена орфографія і пунктуація автора.
"У моїй смерті сусіда а так само співробітників і адміністрації, психолога прошу не звинувачувати, йду добровільно. написано без фізичного і психологічного тиску", - йдеться в ній.
Нагадаємо, 11 жовтня вдень Фатєєв наклав на себе руки, поки співкамерник Павло спав. Ненасильницький характер смерті підтверджують записи з камер відеоспостереження, встановлених у камері.
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