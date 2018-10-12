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Знайдено передсмертну записку актора із серіалу "Глухар", який повісився в СІЗО

09:48, 12 жовтня 2018
Суспільство
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Фатєєв повісився в СІЗО / фото kino-teatr.ru

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Її текст опублікував телеграм-канал 112. Збережена орфографія і пунктуація автора.

"У моїй смерті сусіда а так само співробітників і адміністрації, психолога прошу не звинувачувати, йду добровільно. написано без фізичного і психологічного тиску", - йдеться в ній.

Нагадаємо, 11 жовтня вдень Фатєєв наклав на себе руки, поки співкамерник Павло спав. Ненасильницький характер смерті підтверджують записи з камер відеоспостереження, встановлених у камері.

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Теги: #смерть#СІЗО