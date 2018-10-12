Королівське весілля: у Британії виходить заміж онучка королеви Єлизавети II (відео)

Весілля відбудеться сьогодні, 12 жовтня, в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Сьогодні у британській монаршій сім'ї відбудеться друге за рік весілля. Обранець 28-річної принцеси Йоркської - директор лондонської арт-галереї Джек Бруксбенк.

Познайомилися вони 8 років тому на гірськолижному курорті. У Віндзор вже з'їжджаються гості та туристи, чекає поліція.

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Принцеса Євгенія посміхалася і, здається, анітрохи не хвилювалася. Її коханий Джек теж посміхнувся, побачивши папараці.

Весілля відбудеться сьогодні, 12 жовтня, в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Початок о другій годині за київським часом, а ось перші гості, серед яких буде багато знаменитостей, почнуть прибувати до 11 ранку.