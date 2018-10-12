З'явилося нове спільне фото Пугачової і Галкіна після новин про розлучення: Алла сховала очі

На знімку Галкін і Пугачова посміхаються. Пара поки не коментує новини про розлучення.

Шоумен Максим Галкін і його дружина Алла Пугачова разом з'явилися на прем'єрі вистави "Двоє на гойдалках", в якому зіграла головну роль донька Примадонни Крістіна Орбакайте.

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Фото виходу зіркового подружжя у світ після чуток про розлучення опублікувала Орбакайте в Instagram. "Після вистави "Двоє на гойдалках" в очах журба, а в душі радість!", - вона підписала знімок.

На знімку Пугачова сховала очі за круглими окулярами.

За інформацією росЗМІ, причиною можливого розлучення Пугачової і Галкіна нібито став роман гумориста з телеведучою Юлією Барановською. За чутками, ведуча вагітна від чоловіка Примадонни.

Нагадаємо, що Галкін і Пугачова одружилися 23 грудня 2011 року. А 18 вересня 2013 року на світ з'явилися їхні діти Гаррі і Ліза, двійнят виношувала сурогатна мати, але їхні біологічні батьки - Алла і Максим.