Українська подруга Ді Капріо поділилася пікантним відео
12:39, 12 жовтня 2018Суспільство
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У 2017 році в мережі з'явилися фото, на яких Бойкова прогулювалася разом з Леонардо Ді Капріо вулицями Нью-Йорка.
Байкова поділилася новим відео в Instagram / Gasanova
Українська топ-модель Аліна Байкова опублікувала в Instagram відверте відео, на якому вона повністю оголена стоїть біля панорамного вікна з видом на місто.
«А можна зробити температуру у Лос-Анджелесі вище», - підписала фотографію Аліна. У 2017 році в мережі з'явилися фотографії, на яких Бойкова прогулювалася разом з Леонардо Ді Капріо вулицями Нью-Йорка.
У ЗМІ відразу ж припустили, що у моделі та актора роман. Але в одному з інтерв'ю, Аліна спростувала ці чутки.
«Ми з Ді Капріо друзі, це 100%. Моя найкраща подруга Тоні Гаррн, а я б ніколи не дозволила б собі зустрічатися з чоловіком своєї подружки, навіть з колишнім", - так прокоментувала спільне фото з Ді Капріо топ-модель.
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