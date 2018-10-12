Українська подруга Ді Капріо поділилася пікантним відео

У 2017 році в мережі з'явилися фото, на яких Бойкова прогулювалася разом з Леонардо Ді Капріо вулицями Нью-Йорка.

Українська топ-модель Аліна Байкова опублікувала в Instagram відверте відео, на якому вона повністю оголена стоїть біля панорамного вікна з видом на місто.

«А можна зробити температуру у Лос-Анджелесі вище», - підписала фотографію Аліна. У 2017 році в мережі з'явилися фотографії, на яких Бойкова прогулювалася разом з Леонардо Ді Капріо вулицями Нью-Йорка.

У ЗМІ відразу ж припустили, що у моделі та актора роман. Але в одному з інтерв'ю, Аліна спростувала ці чутки.

«Ми з Ді Капріо друзі, це 100%. Моя найкраща подруга Тоні Гаррн, а я б ніколи не дозволила б собі зустрічатися з чоловіком своєї подружки, навіть з колишнім", - так прокоментувала спільне фото з Ді Капріо топ-модель.