"Танці з зірками": одна з пар, яка залишила проект, повернеться на паркет

11 жовтня стало відомо, що Оксана Марченко залишає "Танці з зірками" через травму.

Телеглядачі зможуть повернути у проект одну з пар, яка вибула з шоу "Танці з зірками", завдяки голосуванню на сайті телеканалу 1+1.

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Ім’я зірки, яка повернеться на паркет, аби знову поборотися за перемогу, оголосять у прямому ефірі 14 жовтня.

Цієї неділі у восьмому випуску оновленого проекту "Танців з зірками" зіркові пари готові представити нові танцювальні постановки. Учасники занурять глядачів в українські мотиви та народні традиції.

Нагадаємо, проект вже залишили шість зіркових пар: Павло Зібров та Марія Шмельова, Злата Огневич і Дмитро Жук, Денис Берінчик та Катерина Белявська, Маша Єфросиніна та Максим Леонов, Аніта Луценко та Олександр Прохоров, Микола Тищенко та NANA.