"Не отдай меня": Лобода залишила загадкове "послання" в Instagram (фото)

У своєму пості Лобода процитувала російську поетесу Віру Полозкову.

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно виступає в Росії, показала нове фото і залишила під ним "послання".

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Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram. "Не отдай меня вдоль по той кривой, где тоска и похоть", - написала вона під фотографією. Варто зазначити, що це слова відомої російської поетеси Віри Полозкової.

Раніше Лобода опублікувала знімок, на якому вона зображена в стрибку, показуючи правою рукою непристойний жест. На ліву руку співачки юзери теж звернули увагу. Їм здалося, що її пальці показують три шістки.