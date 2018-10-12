"Не отдай меня": Лобода залишила загадкове "послання" в Instagram (фото)
14:10, 12 жовтня 2018Суспільство
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У своєму пості Лобода процитувала російську поетесу Віру Полозкову.
Шанувальники захоплюються фото Лободи / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода, яка активно виступає в Росії, показала нове фото і залишила під ним "послання".
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Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram. "Не отдай меня вдоль по той кривой, где тоска и похоть", - написала вона під фотографією. Варто зазначити, що це слова відомої російської поетеси Віри Полозкової.
Раніше Лобода опублікувала знімок, на якому вона зображена в стрибку, показуючи правою рукою непристойний жест. На ліву руку співачки юзери теж звернули увагу. Їм здалося, що її пальці показують три шістки.
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